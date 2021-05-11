Ураза-байрам выходит из самоизоляции: мусульмане Петербурга смогут помолиться в Соборной мечети

В этом году мусульмане Петербурга смогут отметить один из главных праздников Ураза-байрам. Год назад верующих призвали оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Ураза-байрам выпадает на 13 мая. Уже известно, что из-за праздничной молитвы в Соборной мечети Петербурга с 3:45 до 6 часов утра будет закрыто трамвайное движение по Кронверкскому проспекту.

Ранее петербуржцев предупредили о том, что трамвай № 6 будет следовать от улицы Кораблестроителей до 19-й линии Васильевского острова. Трамвай №40 будет курсировать по двум трассам: от Тихорецкого проспекта до площади Ленина и от улицы Кораблестроителей до 19-й линии Васильевского острова.

Как правило, Ураза-байрам влияет и на работу станции метро «Горьковская» петербургского метрополитена.

Ураза-байрам – это исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Это один из двух главных праздников исламского календаря.

В этот день у верующих принято совершать праздничную молитву. Они надевают лучшую одежду и готовят традиционные блюда, а после намаза накрывают на стол и приглашают гостей. Кроме того, принято помогать бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Празднование в Соборной мечети начнется рано. В 03:45 будут читать утреннюю молитву, после 15 минут посвятят чтению Корона. Затем верующих ждет проповедь и праздничная молитва.

С собой просят взять перчатки, мачки и личный молитвенный коврик.

Отметим, что в прошлом году из-за коронавирусных ограничений верховный муфтий Талгат Таджуддин отменил праздничную молитву в мечетях, чтобы люди оставались дома. При этом он одобрил праздничные молитвы в семьях. Во время такой молитвы верующий благодарит Аллаха за возможность очищения от грехов.