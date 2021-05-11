Президент рассмотрел предложение руководителя «Приморского УПК» Сизова

В конце месяца из госэкспертизы выйдет проект строикомплекса в Приморске. В то же время ВЭБ.РФ изучает финансирование объекта. Недавно гендир ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов обратился к Владимиру Путину, а президент написал И.И. Шувалову рассмотреть.

В обращении Сизов сообщает, что будут созданы условия для привлечения российских строикомпаний, сообщает 47news. Сизов просит рассмотреть кредитование комплекса компанией ВЭБ.РФ через “Фабрику проектного финансирования”.

Будущий комплекс будет генерировать деньги, которые пойдут инвесторам. Экспертиза госкорпорации практически даёт гарантию возврата инвестиций. Проект планируют реализовать до 2033 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнародован проект новой станции возле «Лахта Центра». Дебаркадер станции «Новая Лахта» с двумя путями появится напротив «Лахта Центра».