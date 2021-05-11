Шведские врачи перечислили семь способов замедления старения мозга

Старение головного мозга начинается рано, говорят ученые. Чтобы их замедлить, надо соблюдать рекомендации. Шведы составили список рекомендаций, соблюдение которых способно замедлить старение головного мозга.
Во-первых, надо чаще двигаться, сообщает Svenska Dagbladet. Физическая активность образует новые нервные клетки. Во-вторых, важен сон. Врачи говорят, нужно спать не меньше семи часов.
В-третьих, надо правильно питаться. Лучше всего есть овощи, ягоды, фрукты, бобовые и орехи. Лишний вес плохо сказывается на головном мозге.
В-четвертых, важно сохранять хорошее психическое самочувствие. Также важно учиться новому. Это увеличивает рост новых клеток.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у вегетарианцев показатели здоровья оказались лучше, чем у мясоедов. Специалисты проанализировали данные в поисках биомаркеров, связанных с различными болезнями.