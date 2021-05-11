Шведские врачи перечислили семь способов замедления старения мозга

Также важно учиться новому. Это увеличивает рост новых клеток. Фото: https://pixabay.com/

Также важно учиться новому. Это увеличивает рост новых клеток. Фото: https://pixabay.com/

Старение головного мозга начинается рано, говорят ученые. Чтобы их замедлить, надо соблюдать рекомендации. Шведы составили список рекомендаций, соблюдение которых способно замедлить старение головного мозга.

Во-первых, надо чаще двигаться, сообщает Svenska Dagbladet. Физическая активность образует новые нервные клетки. Во-вторых, важен сон. Врачи говорят, нужно спать не меньше семи часов.

В-третьих, надо правильно питаться. Лучше всего есть овощи, ягоды, фрукты, бобовые и орехи. Лишний вес плохо сказывается на головном мозге.

В-четвертых, важно сохранять хорошее психическое самочувствие. Также важно учиться новому. Это увеличивает рост новых клеток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у вегетарианцев показатели здоровья оказались лучше, чем у мясоедов. Специалисты проанализировали данные в поисках биомаркеров, связанных с различными болезнями.