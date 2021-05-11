У вегетарианцев показатели здоровья оказались лучше, чем у мясоедов

Риск развития большинства страшных заболеваний у вегетарианцев оказался меньше, чем у мясоедов.

Ученые провели исследование, изучив биомаркеры 177 тыс. человек, из которых только чуть более четырех тысяч были вегетарианцами, сообщает MedicalXpress. Специалисты проанализировали данные в поисках биомаркеров, связанных с различными болезнями.

Оказалось, что у вегетарианцев наблюдались более низкие показатели по 13 биомаркерам. У них меньше предрасположенность перед сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Исследователи объяснили это тем, что вегетарианцы едят овощи, фрукты и орехи, которые содержат больше витаминов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов с COVID-19.