Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн

В Пекине живёт 21 млн человек, в Шанхае — 24 млн человек. Фото: pixabay

В Пекине живёт 21 млн человек, в Шанхае — 24 млн человек. Фото: pixabay

Население Китая в прошлом году увеличилось на 0,83% и составило 1,5 млрд китайцев. Так по сравнению с 2010 годом население выросло на 72 млн. Перепись прошла в конце прошлого года. Это седьмая перепись в стране.

Городских жителей в КНР 64%, это на 14% больше, чем в 2010 году, следует из данных на сайте Государственного статистического управления КНР. В Пекине живёт 21 млн человек, в Шанхае — на три миллиона больше.

В КНР проживает около 723 млн мужчин и на 40 млн меньше женщин. Около 63% населения — люди от 15 до 59 лет. 91,11% — ханьцы, 8,89% — нацменьшинства.

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