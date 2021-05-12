В Смольном пересмотрят схему платежей за капитальный ремонт

Взносы за капремонт включили в единую квитанцию "Петроэлектросбыта" с мая. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Взносы за капремонт включили в единую квитанцию "Петроэлектросбыта" с мая. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургские власти приостанавливают договорные отношения с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» на включение в квитанции счета за капитальный ремонт. Изначально предполагалось, что петербуржцы не будут платить комиссию.

Как сообщает «Фонтанка», основной задачей было обеспечение системы, при которой комиссия оператору, начисляющему оплату взноса на капремонт, составит 0%. Однако это требование не было соблюдено. В Смольном заявили, что сейчас действие договорных обязательств о включении в квитанции счетов за капремонт приостановлено до урегулирования вопроса.

Взносы за капремонт включили в единую квитанцию «Петроэлектросбыта» с мая. Ранее 60% абонентов получали этот счет в розовой квитанции от ВЦКП, а у остальных он был в белой квитанции. При этом у абонентов появилась комиссия в 1% на оплату банковских услуг.

Сейчас оплатить счета без комиссии можно через ВТБ-банк, АО «Почта Банк» и мобильное приложение Банк «Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северную столицу коммунальщики могут оставить без тепла уже на днях.