АБН и телеграм-канал «Деловая газета» запускает цикл посткарантинных встреч с бизнесом

Агентство Бизнес Новостей и telegram-канал «Деловая газета» запускает цикл посткарантинных встреч с бизнесом из разных отраслей. Откроет серию онлайн-эфир «Недвижимость Петербурга».

Во время пандемии больше всего пострадали рынки офисной и торговой недвижимости, при этом складская недвижимость и апарт-отели чувствуют себя вполне неплохо. В данный момент рынок восстанавливается. В 2021 году ситуация на цены на новое жилье продолжают расти на фоне высокого покупательского спроса и удорожания строительных материалов. Россияне стремятся купить жилье в короткие сроки, а предложение на рынке стремительно сокращается, при том что ситуация с льготной ипотекой остаётся неопределенной.

Пока рынок занял выжидательную позицию, в экспертном кругу с ключевыми игроками коммерческой и жилой недвижимости, а также с представителями органов государственной власти мы встретимся, чтобы обсудить: текущую ситуацию строительного рынка в посткарантинный период, вопросы трансформации рынков коммерческой и жилой недвижимости, вопросы повышения стоимости жилья и рост покупательского спроса, будущее льготной ипотеки, ожидания и прогнозы по окончанию программы госсубсидирования, редевелопмент и освоение новых территорий промышленных зон и индустриальных парков Петербурга. А во второй части мероприятия эксперты обсудят новые продукты и форматы, технологии и инновации в строительстве.

В фокусе обсуждения

• Текущая ситуация, новые вызовы и перспективы на рынках коммерческой и жилой недвижимости Петербурга

• Сохранится ли тренд повышения стоимости жилья и рост покупательского спроса до конца 2021 года

• Ожидания по окончании программы госсубсидирования

• Продукты и форматы, технологии инновации в недвижимости.

Аудитория

Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители и менеджеры девелоперских, подрядных, строительных организаций, представителей банков, инвестиционных компаний, финансовых структур, юридических компаний, риэлтеры и консультанты, аналитики, СМИ.

Формат проекта

Модерируемая дискуссия, онлайн-эфир.

Общая продолжительность мероприятия 2 часа, с 11:00 до 13:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

11:00 – 11:59. Дискуссионная секция 1. Текущая ситуация, новые вызовы и перспективы на рынках коммерческой и жилой недвижимости Петербурга

Темы дискуссий:

• Как трансформировались рынки коммерческой и жилой недвижимости во время пандемии, как ощущает себя рынок сейчас? Каковы ожидания на ближайший посткарантинный период?

• Сохранится ли тренд повышения стоимости жилья и рост покупательского спроса до конца 2021 года? (жилая недвижимость)

• Льготная ипотека как драйвер для роста. Что ждет рынки недвижимости по окончанию программы госсубсидирования? (Комитет по строительству)

• Редевелопмент и освоение новых территорий промышленных зон и индустриальных парков Петербурга.

11:59 – 12:00. Технический перерыв

12:00 – 13:00. Дискуссионная секция 2. Продукты и форматы, технологии и инновации в недвижимости

Темы дискуссий:

• Какие потребительские тренды сохраняться до конца 2021 года, как поменяется покупательская способность населения?

• Какой девелоперский продукт интересен сейчас потребителю, а какой инвестору?

• Успешные практики внедрения новых цифровых технологий и инноваций в строительстве

• Использование BIM-технологии в недвижимости.