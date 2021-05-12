АБН и телеграм-канал «Деловая газета» запускает цикл посткарантинных встреч с бизнесом

Агентство Бизнес Новостей и telegram-канал «Деловая газета» запускает цикл посткарантинных встреч с бизнесом из разных отраслей. Откроет серию онлайн-эфир «Недвижимость Петербурга».
Во время пандемии больше всего пострадали рынки офисной и торговой недвижимости, при этом складская недвижимость и апарт-отели чувствуют себя вполне неплохо. В данный момент рынок восстанавливается. В 2021 году ситуация на цены на новое жилье продолжают расти на фоне высокого покупательского спроса и удорожания строительных материалов. Россияне стремятся купить жилье в короткие сроки, а предложение на рынке стремительно сокращается, при том что ситуация с льготной ипотекой остаётся неопределенной.
Пока рынок занял выжидательную позицию, в экспертном кругу с ключевыми игроками коммерческой и жилой недвижимости, а также с представителями органов государственной власти мы встретимся, чтобы обсудить: текущую ситуацию строительного рынка в посткарантинный период, вопросы трансформации рынков коммерческой и жилой недвижимости, вопросы повышения стоимости жилья и рост покупательского спроса, будущее льготной ипотеки, ожидания и прогнозы по окончанию программы госсубсидирования, редевелопмент и освоение новых территорий промышленных зон и индустриальных парков Петербурга. А во второй части мероприятия эксперты обсудят новые продукты и форматы, технологии и инновации в строительстве.
В фокусе обсуждения
• Текущая ситуация, новые вызовы и перспективы на рынках коммерческой и жилой недвижимости Петербурга
• Сохранится ли тренд повышения стоимости жилья и рост покупательского спроса до конца 2021 года
• Ожидания по окончании программы госсубсидирования
• Продукты и форматы, технологии инновации в недвижимости.
Аудитория
Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители и менеджеры девелоперских, подрядных, строительных организаций, представителей банков, инвестиционных компаний, финансовых структур, юридических компаний, риэлтеры и консультанты, аналитики, СМИ.
Формат проекта
Модерируемая дискуссия, онлайн-эфир.
Общая продолжительность мероприятия 2 часа, с 11:00 до 13:00.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
11:00 – 11:59. Дискуссионная секция 1. Текущая ситуация, новые вызовы и перспективы на рынках коммерческой и жилой недвижимости Петербурга
Темы дискуссий:
• Как трансформировались рынки коммерческой и жилой недвижимости во время пандемии, как ощущает себя рынок сейчас? Каковы ожидания на ближайший посткарантинный период?
• Сохранится ли тренд повышения стоимости жилья и рост покупательского спроса до конца 2021 года? (жилая недвижимость)
• Льготная ипотека как драйвер для роста. Что ждет рынки недвижимости по окончанию программы госсубсидирования? (Комитет по строительству)
• Редевелопмент и освоение новых территорий промышленных зон и индустриальных парков Петербурга.
11:59 – 12:00. Технический перерыв
12:00 – 13:00. Дискуссионная секция 2. Продукты и форматы, технологии и инновации в недвижимости
Темы дискуссий:
• Какие потребительские тренды сохраняться до конца 2021 года, как поменяется покупательская способность населения?
• Какой девелоперский продукт интересен сейчас потребителю, а какой инвестору?
• Успешные практики внедрения новых цифровых технологий и инноваций в строительстве
• Использование BIM-технологии в недвижимости.