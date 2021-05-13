В Петроградском районе реконструируют Сытный рынок

В Петроградском районе на территории Сытного рынка появится деревянная ресторанная улица и сохранится формат продуктового рынка. Масштабный проект по реконструкции Сытного рынка планируется реализовать в течение пяти лет.

Реализация проекта реконструкции рынка, общая площадь которого около 1000 квадратных метров, намечена в несколько этапов, сообщает администрация Петроградского района. К концу 2022 года будет раскрыт проход с Сытнинской улицы, построены павильоны, появится общественное пространство. Сумма инвестиций в первый этап равна 70 миллионам рублей.

Администрация Петроградского района поддержала инициативу и готова со своей стороны сделать благоустройство вокруг территории рынка, чтобы весь комплекс превратился в единое городское пространство.

«Уверен, что в результате реконструкции Сытный рынок превратится в многофункциональный центр притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и всего города», — отметил Иван Громов, глава администрации Петроградского района.

На территории появятся павильоны с кафе, небольшой площадью, пьяцеттой, и летними террасами. Будет сохранен формат сезонного базара, когда люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью.