В Петроградском районе реконструируют Сытный рынок

В Петроградском районе реконструируют Сытный рынок
Сумма инвестиций в первый этап равна 70 миллионам рублей. Фото: Google.Maps

В Петроградском районе на территории Сытного рынка появится деревянная ресторанная улица и сохранится формат продуктового рынка. Масштабный проект по реконструкции Сытного рынка планируется реализовать в течение пяти лет.

Реализация проекта реконструкции рынка, общая площадь которого около 1000 квадратных метров, намечена в несколько этапов, сообщает администрация Петроградского района. К концу 2022 года будет раскрыт проход с Сытнинской улицы, построены павильоны, появится общественное пространство. Сумма инвестиций в первый этап равна 70 миллионам рублей.

Администрация Петроградского района поддержала инициативу и готова со своей стороны сделать благоустройство вокруг территории рынка, чтобы весь комплекс превратился в единое городское пространство.

«Уверен, что в результате реконструкции Сытный рынок превратится в многофункциональный центр притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и всего города», — отметил Иван Громов, глава администрации Петроградского района.

На территории появятся павильоны с кафе, небольшой площадью, пьяцеттой, и летними террасами. Будет сохранен формат сезонного базара, когда люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью.

администрация Петроградского района новости СПб Петроградский район санкт-петербург сытный рынок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать девочки, забытой в кафе на Дальневосточном, отрицает, что избивала её ...
В Петроградском районе реконструируют Сытный рынок
«Лед тронулся?»: В Петербурге организуют две первые официальные ...
Петербургские депутаты предлагают в период борьбы с пандемией назначать ...
Мошенник заработал на благотворительности 21 миллион рублей
Отец избитой семилетней девочки, оставленной в «Бургер Кинге» на ...
Спрос на долгосрочную аренду квартир в Санкт-Петербурге вырос на 19% в ...
Контрольно-счетной палата проверит бюджеты Ульянки и Красного села