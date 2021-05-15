Суд запретил две страницы в Интернете по продаже редких птиц

Один сайт уже заблокирован, второй сайт украинский. Фото: pixabay

Один сайт уже заблокирован, второй сайт украинский. Фото: pixabay

Суд Северной столицы удовлетворил иск прокурора и признал запрещенной к распространению информацию на двух сайтах, на которых опубликованы объявления о продаже краснокнижных животных. Поводом для блокировки стало отсутствие документов.

На двух сайтах сайтах бизнесмены торговали краснозобыми казарками и горными гусями, которые есть в Красной книги России, сообщает объединённая пресс-служба судов. На сайте не было информации о выращивании птиц в питомнике, наличии документов, разрешающих продажу животных.

Распространение подобной информации может привести к гибели редких птиц, заявили в суде. Один сайт уже заблокирован, второй сайт украинский. Продавец живёт под Киевом и занимается разведением казарок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд защитил маднаринок.