Суд запретил две страницы в Интернете по продаже редких птиц

Суд запретил две страницы в Интернете по продаже редких птиц
Один сайт уже заблокирован, второй сайт украинский. Фото: pixabay

Суд Северной столицы удовлетворил иск прокурора и признал запрещенной к распространению информацию на двух сайтах, на которых опубликованы объявления о продаже краснокнижных животных. Поводом для блокировки стало отсутствие документов.

На двух сайтах сайтах бизнесмены торговали краснозобыми казарками и горными гусями, которые есть в Красной книги России, сообщает объединённая пресс-служба судов. На сайте не было информации о выращивании птиц в питомнике, наличии документов, разрешающих продажу животных.

Распространение подобной информации может привести к гибели редких птиц, заявили в суде. Один сайт уже заблокирован, второй сайт украинский. Продавец живёт под Киевом и занимается разведением казарок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд защитил маднаринок.

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