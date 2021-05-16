В Петербурге зарегистрировали еще 36 смертей от COVID-19

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 36 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 мая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от умерли еще девять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 13 762 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти девяти человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.