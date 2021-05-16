Каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий

В России каждый пятый человек готов привиться от коронавируса ради путешествия за границу.

Исследование проводилось два дня, в нём участвовали 1,6 тысячи человек, сообщает SuperJob. Раньше они не делали прививку от COVID-19.

Россиян спросили, согласятся ли они привиться, если это будет единственный способ выехать за границу. 20% участников опроса ответили да, еще 18% заявили, что сделают прививку в любом случае.

Не хотят вакцинироваться 42% россиян, 20% затруднились с ответом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выздоровело более 4,5 млн человек. В России за весь период выздоровело 4 547 500 человек, при этом заболевших в стране немногим больше — 4 931 691 человек. В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 790 людей.