Граффити с Даниилом Хармсом оставят петербуржцам

Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Правительство Северной столицы согласно примириться в суде по поводу граффити с русским писателем Даниилом Хармсом. Данное решение заслуга горожан и представителей культуры Петербурга. Об этом сообщил у себя в социальных сетях губернатор города Александр Беглов.

Известно, что прошло уже больше месяца, как администрация Центрального района Петербурга заявила в судебном порядке о том, что необходимо убрать граффити с советским поэтом и писателем Даниилом Хармсом.

Напомним, что граффити с Хармсом размещено на лицевом фасаде дома по улице Маяковского, 11А. За изображение стали сражаться не только петербуржцы, но и авторитетные в культурной среде люди. Такие, например, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский или представители Союза писателей.

Борьба за граффити дала свои плоды и администрация района готова пойти на мировую.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 1 мая открылась бесплатная выставка стрит-арт-художников «Постграффити», сумевших с улиц проникнуть в галереи, ища свою музу и признание.