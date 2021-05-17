На Колтушском шоссе перевернулось такси

Вечером 17 мая в Ленобласти такси перевернулось на проезжей части. На место происшествия прибыла скорая.

«Во Всеволожске по Колтушскому шоссе перед Лентой на крыше отдыхает легковушка. Съезд в карман к заправке и ленте заблокирован», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

ДТП произошло возле гипермаркета «Лента» по Колтушскому шоссе Всеволожского района. В результате ДТП машина перевернулась.

По словам очевидцев, в салоне автомобиля находилась пассажирка. Сообщается, что девушка не пострадала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в Северной столице собрались 6-балльные пробки. Горожане едут на работу. Согласно данным «Яндкс.Пробки», в четверг, 13 мая, к 9:00 ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов.