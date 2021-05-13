В четверг на дорогах Петербурга собрались 6-балльные пробки

Сегодня в Северной столице собрались 6-балльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным «Яндкс.Пробки», в четверг, 13 мая, к 9:00 ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. До 14:00 в городе ожидаются 5-балльные пробки.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Красноармейской, Советской, Маршала Тухачевского, Академика Павлова и Столичной улицах.

Красные участки также имеются в Петергофе, в Пушкине, в поселках Левашово, Петро-Славянка, Лисий Нос и в муниципальном округе Горелово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге сохранится теплая погода без осадков.