В Петербурге сохранится теплая погода без осадков 13 мая

Сегодня в Петербурге сохранится сухая погода, но днем в небе уже появятся облака, как первые предвестники погодных перемен. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 13 мая, синоптическая ситуация останется под влиянием теряющего силы, и медленно отходящего на восток антициклона. Температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, в Ленобласти потеплеет до +27.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

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