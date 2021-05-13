В Петербурге сохранится теплая погода без осадков 13 мая

В Петербурге сохранится теплая погода без осадков 13 мая
Благодаря солнечным лучам воздух сможет хорошо прогреться. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Сегодня в Петербурге сохранится сухая погода, но днем в небе уже появятся облака, как первые предвестники погодных перемен. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 13 мая, синоптическая ситуация останется под влиянием теряющего силы, и медленно отходящего на восток антициклона. Температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, в Ленобласти потеплеет до +27.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у главного здания СПбГУ зацвела сакура.

леус новости СПб погода


 

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