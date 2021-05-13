У главного здания СПбГУ зацвела сакура

Цветение сакуры в Северной столице встречают еще в 16 садах города.

2 мая сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета выложили пост о цветении сакуры у главного здания на официальной страничке СПбГУ «ВКонтакте». Сотрудники университета выложили фото с распустившимися цветками сакуры.

Запись с опубликованной сакурой просмотрели 11 тысяч человек. Пост собрал более 700 лайков и более 200 репостов.

Сейчас цветение вишни можно увидеть в Приморском парке Победы, в сквере на Магазейной улице в Пушкине и других скверах города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ботанический сад Петра Великого объявил начало цветения сакуры. Ботанический сад, расположенный на Аптекарском острове в Петербурге, объявил начало цветения сакуры. Об этом стало известно во вторник, 11 мая. Фотографии японского дерева опубликовали в соцсетях.