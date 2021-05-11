Ботанический сад Петра Великого объявил начало цветения сакуры

Ботанический сад Петра Великого объявил начало цветения сакуры
Начала цвести сакура. Фото: скриншот instagram

Ботанический сад, расположенный на Аптекарском острове в Петербурге, объявил начало цветения сакуры.

Об этом стало известно во вторник, 11 мая. Фотографии японского дерева опубликовали в официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях.

«Сегодня раскрытие бутонов — 35-40%. По прогнозу, пик цветения придется на выходные дни, как раз на время фестиваля любования сакурой «Сакура мацури»», — написали в группе сада в соцсети «ВКонтакте».

Гостям парка напомнили, что подходить к сакурам вплотную запрещено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ботаническом саду Петра Великого подняли цены. Билеты в парк-дендрарий и оранжереи подорожали с 1 мая.

ботанический сад новости СПб сакура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Автомобиль пробил дорожное ограждение на Свердловской набережной, на месте скорая
Отчет Беглова и закон о выборах: петербургские депутаты готовятся к ...
MINI Cooper перевернулся после ДТП с таким же авто на Савушкина
Петербург побил майский рекорд тепла: сегодня на улице +23,5
В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения COVID
Петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана
Ботанический сад Петра Великого объявил начало цветения сакуры