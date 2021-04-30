Цены на билеты в Ботанический сад вырастут с 1 мая

В Ботаническом саду Петра Великого собираются поднять цены. Билеты в парк-дендрарий и оранжереи подорожают с 1 мая.

Об этом 30 апреля сообщается на официальной странице Ботанического сада в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 1 мая вход в парк-дендрарий для взрослых обойдется в 250 рублей (вместо 150), для детей и льготников — 100 рублей. Дети до четырех лет по-прежнему могут посетить парк бесплатно.

Также дорожают билеты в оранжереи: взрослый билет теперь будет стоить 500 рублей (вместо 400), а детский и для льготников — 350 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ботаническом саду дрозды обустраивают гнездо. По словам фотографа Антона Кубышкина, после постройки птицам ещё придётся защищать свою новую территорию, где всю зиму беззаботно жили вороны.