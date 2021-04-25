«Вороны в шоке»: В Ботаническом саду дрозды обустраивают гнездо

Петербургский фотограф Антон Кубышкин показал, как в Ботаническом саду дрозды начали строить гнездо.

На кадрах видно, как заботливая мама-дрозд обустраивает жилье для своих птенцов.

По словам Антона Кубышкина, после постройки птицам ещё придётся защищать свою новую территорию, где всю зиму беззаботно жили вороны.

«До этого момента здесь всю зиму жили вороны и горя не знали. Но прилетели дрозды и начали гонять ворон. Со стороны казалось, что вороны в шоке от такой наглости», — сообщил фотограф в группе «Птицы СПБ и России» в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что волонтерам сову принес петербуржцев по имени Роман. Мужчина нашел ее на Смольном проспекте – она была настолько шокирована, что оставалась неподвижной. Есть мнение, что всему виной вороны, кружившие над ней – они накинулись на бедняжку.