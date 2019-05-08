Петербуржцы отпустили на волю сову, которую чуть не заклевали вороны

Сова испугалась, поэтому почти не двигалась. Фото: https://vk.com/muzey_sovushek
Сова испугалась, поэтому почти не двигалась. Фото: https://vk.com/muzey_sovushek

Птица наконец-таки пришла в себя спустя неделю реабилитации.

О самочувствии совы стало известно сегодня, восьмого мая. Обо всем рассказали спасители птицы, которые отвезли ее в Ленинградскую область, чтобы отпустить в лесу.

Известно, что волонтерам сову принес петербуржцев по имени Роман. Мужчина нашел ее на Смольном проспекте – она была настолько шокирована, что оставалась неподвижной. Есть мнение, что всему виной вороны, кружившие над ней – они накинулись на бедняжку. Схватка могла обернуться трагедией, но, к счастью, сову спас неравнодушный горожанин. Он не только отогнал наглых птиц, но также нашел для пострадавшей приют.

Известно, что сова пострадала только эмоционально. От шока она не могла оправиться около недели, передает издание «Фонтанка».

Видео: https://vk.com/muzey_sovushek

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области спасли нерпенка с рыболовным крючком в мордочке.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
видео волонтеры сова
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