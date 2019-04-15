В Ленобласти спасли нерпенка с рыболовным крючком в мордочке

Малыш весит 7 кг. Фото: https://vk.com/oren_oren
Малыш весит 7 кг. Фото: https://vk.com/oren_oren

Представителя ладожской нерпы несколько дней подряд видели у Дубровской ТЭЦ. Накануне его опять заметил прохожий и решил вызвать спасателей.

Спасатели тюленей рассказали о самой настоящей спасательной операции, ее можно назвать план-перехват. Ладожский нерпенок прибыл в центр из Кировска. О нем сообщил местный житель, также было сказано, что его часто видели возле Дубровской ТЭЦ.

Мужчина сам остаться не мог, тогда попросили женщину, которая видела тюленя днем ранее. Она взяла такси и приехала посидеть с нерпенком до приезда спасателей. В этот момент тюлень заснул в сумке в ожидании спасателей.

Фото: https://vk.com/oren_oren

Далее уже другая женщина помогла спасателям и доставила нерпу на парковку одного из торговых центров, где мы его и забрали.

Как написали спасатели, малыш весит 7 кг, а в правом вибриссном поле у нерпенка засел рыболовный крючок- мормышка, который срочно удалили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перезимовавшая под Большим Обуховским мостом нерпа попала на видео.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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