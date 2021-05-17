Полиция Косово изъяла рекордные 400 кг кокаина

Груз прибыл морем из Бразилии в албанский порт Дуррес 15 дней назад. . Фото: unsplash

Груз прибыл морем из Бразилии в албанский порт Дуррес 15 дней назад. . Фото: unsplash

Полиция Косово задержала рекордную партию кокаина в 400 кг.

Наркотики были спрятаны в грузе импортного мяса, доставленного морем в Албанию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Джеляля Цвечлю.

Груз прибыл морем из Бразилии в албанский порт Дуррес 15 дней назад. Там его перегрузили на фуру, которая отправилась в Косово. Сотрудники полиции задержали его возле поселка Липлян.

Полиция оценила стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке примерно в 24 млн долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Аргентине правоохранители приступили к судебному процессу по делу о контрабанде крупной партии кокаина в Россию и Европу. Один из фигурантов дела, механик Александр Чикало, в ходе заседания заявил, что не имеет никакого отношения к организации поставок.