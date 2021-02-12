В Аргентине начался суд по делу о кокаине в посольстве РФ

В Аргентине правоохранители приступили к судебному процессу по делу о контрабанде крупной партии кокаина в Россию и Европу.

Как сообщает агентство Telam, один из фигурантов дела, механик Александр Чикало, в ходе заседания заявил, что не имеет никакого отношения к организации поставок. По его словам другой обвиняемый Андрей Ковальчук, который был задержан в ФРГ, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался.

Второй фигурант дела, экс-сотрудник полиции Аргентины Иван Близнюк, отказался от дачи показаний. При этом он не согласился с обвинением, заявив, что даже не знает суть дела, а также подробно рассказал, чем занимался в южноамериканской стране с момента переезда в 1999 году.

Следующее заседание запланировано на 25 февраля, на нем свидетели ответят на вопросы суда.

Напомним, что в декабре 2016 года в школе при посольстве РФ в Аргентине нашли 12 чемоданов, в котором хранились 362 кг чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате полиция задержала двух фигурантов дела в Аргентине, троих — в России и еще одного — в Германии. Российский МИД неоднократно выступал с опровержением информации о причастии послов к контрабанде наркотиков.

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