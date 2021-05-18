Митя Фомин встретил рассвет в объятиях Ольги Бузовой

Российский певец Митя Фомин рассказал, что встретил рассвет вместе со своей коллегой Ольгой Бузовой. Подписчики в их искренности усомнились.

Певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместную фотографию с Бузовой. Артисты стоят обнявшись на фоне панорамного окна с потрясающим видом на рассветный город.

Недавно у обоих музыкантов состоялись концерты в Екатеринбурге. После они встретились и провели в компании друг друга и близких друзей всю ночь до утра.

В комментариях к публикации Бузова ответила, что «все взаимно». Подписчики Фомина усомнились в искренности знаменитостей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова поделилась своими воспоминаниями после первой программы «Дом-2», в которой она стала участницей.