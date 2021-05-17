Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ

Аудитория Ольги Бузовой в Instagram достигла отметки в 23,3 млн человек. Фото: скриншот instagram

Аудитория Ольги Бузовой в Instagram достигла отметки в 23,3 млн человек. Фото: скриншот instagram

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями после первой программы «Дом-2», в которой она стала участницей.

Новый пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По словам звезды, ровно 17 лет назад она стала участницей «Дом-2». С того дня началась ее звездная карьера.

На сегодняшний день ее аудитория в соцсети достигла отметки в 23,3 млн человек. Бузова выразила признательность за любовь и поддержку в течение прошедших лет.

Напомним, в начале мая стало известно о госпитализации звезды. Бузова угодила туда, чтобы сделать экстренную операцию. Непонятно, каковы причины – артистка предпочитает не делиться диагнозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова отправилась на шашлыки после выписки из больницы.