Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ

Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ
Аудитория Ольги Бузовой в Instagram достигла отметки в 23,3 млн человек. Фото: скриншот instagram

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями после первой программы «Дом-2», в которой она стала участницей.

Новый пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По словам звезды, ровно 17 лет назад она стала участницей «Дом-2». С того дня началась ее звездная карьера.

На сегодняшний день ее аудитория в соцсети достигла отметки в 23,3 млн человек. Бузова выразила признательность за любовь и поддержку в течение прошедших лет.

Напомним, в начале мая стало известно о госпитализации звезды. Бузова угодила туда, чтобы сделать экстренную операцию. Непонятно, каковы причины – артистка предпочитает не делиться диагнозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова отправилась на шашлыки после выписки из больницы.

"Дом-2" инстаграм ольга бузова


 

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