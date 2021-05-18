Госдеп: США выступают против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что США выступают против проекта «Северный поток — 2».

«… США выступают против трубопровода «Северный поток — 2», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс со ссылкой на словам Блинкена, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток – 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.