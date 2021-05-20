Экс-супруг Бузовой Тарасов ждет третьего ребенка

Футболист заявил, что это – важнейшая новость 2021 года.

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов поделился хорошей новостью со своими поклонниками. Он заявил, что станет в третий раз отцом. Малыша от футболиста ждет его супруга, вторая вице-мисс России-2013 Анастасия Костенко. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте.

«Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей. Милая, это лучший подарок для меня!»,

— написал Тарасов.

Напоминаем, что первый ребенок у пары родился в 2018 году, а второй – в феврале 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, чем ему не угодили прошлые отношения.