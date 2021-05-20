Бузова разозлилась из-за обвинений в фотошопе фигуры

Артистка заявила, что никогда не меняет свою фигуру при помощи различных программ.

Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала нападки со стороны хейтеров, которые обвинили ее в использовании фотошопа. Артистка сильно разозлилась и посвятила выплеску эмоций целый пост в Instagram-аккаунте.

Бузова выложила снимок в купальнике, который вызвал ряд вопросов у пользователей. Певица бурно отреагировала на критику, отметив, что имеет право выкладывать все, что пожелает. Она объяснила, что работает над своей фигурой на протяжении 13 лет, поэтому ей не нужен фотошоп. Бузова уверена, что многих раздражает ее идеальность.

«Я могу личико чуть «подшаманить», и считаю — это нормально! Я хочу, чтобы в ленте были красивые фото!!! И да, у меня могут быть прыщики, которые я замазываю»,

— написала певица, подчеркнув еще раз, что фигуру она не фотошопит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Митя Фомин встретил рассвет в объятиях Ольги Бузовой.