Власти Петербурга не отдали евангелистам площадку театра «Мюзик-Холл»

Власти Северной столицы отказали Евангельской христианской церкви «Осанна» в передаче в безвозмездное пользование сроком на 100 лет здания бывшей Англиканской церкви, где планируется разместить концертный зал театра «Мюзик-Холл» на Английской набережной 56.

Об это сообщает комитет имущественных отношений Петербурга. Религиозную организацию посчитали не относящейся к историческому вероисповеданию Англиканской церкви. Отсутствуют основания для передачи объектов в безвозмездное пользование религиозной организации, сообщил КИО.

Церковь «Осанна» просила передать ей здание для проведения богослужений на основании «конфессионального единства» с протестантской Англиканской церковью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до следующего года заморозили проект парка «Тучков буян». Нет ясности с финансированием.