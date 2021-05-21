Власти Петербурга не отдали евангелистам площадку театра «Мюзик-Холл»

Власти Петербурга не отдали евангелистам площадку театра &#171;Мюзик-Холл&#187;
Власти Петербурга не отдали евангелистам площадку театра "Мюзик-Холл". Фото: Google.Maps

Власти Северной столицы отказали Евангельской христианской церкви «Осанна» в передаче в безвозмездное пользование сроком на 100 лет здания бывшей Англиканской церкви, где планируется разместить концертный зал театра «Мюзик-Холл» на Английской набережной 56.

Об это сообщает комитет имущественных отношений Петербурга. Религиозную организацию посчитали не относящейся к историческому вероисповеданию Англиканской церкви. Отсутствуют основания для передачи объектов в безвозмездное пользование религиозной организации, сообщил КИО.

Церковь «Осанна» просила передать ей здание для проведения богослужений на основании «конфессионального единства» с протестантской Англиканской церковью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до следующего года заморозили проект парка «Тучков буян». Нет ясности с финансированием.

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