В Петербурге до следующего года заморозили проект парка «Тучков буян»

Ранее главный архитектор города на Неве Владимир Григорьев рассказывал про идеи по благоустройству парка «Тучков буян». Фото: gov.spb.ru

Ранее главный архитектор города на Неве Владимир Григорьев рассказывал про идеи по благоустройству парка «Тучков буян». Фото: gov.spb.ru

Реализацию проекта парка «Тучков буян» в Северной столице отложили до следующего года. Нет ясности с финансированием.

Об этом сообщает руководитель «Студии 44» Никита Явейн. Пока проект заморожен. Никто не делает никаких прогнозов. Разговоры есть, но всё равно неясны источники финансирования, так как земля ещё не передана Петербургу.

Проект в Северной столице будет на набережной Малой Невы.

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