В Петербурге до следующего года заморозили проект парка «Тучков буян»

В Петербурге до следующего года заморозили проект парка «Тучков буян»
Ранее главный архитектор города на Неве Владимир Григорьев рассказывал про идеи по благоустройству парка «Тучков буян». Фото: gov.spb.ru

Реализацию проекта парка «Тучков буян» в Северной столице отложили до следующего года. Нет ясности с финансированием.

Об этом сообщает руководитель «Студии 44» Никита Явейн. Пока проект заморожен. Никто не делает никаких прогнозов. Разговоры есть, но всё равно неясны источники финансирования, так как земля ещё не передана Петербургу.

Проект в Северной столице будет на набережной Малой Невы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист объяснил, как повышение ставки Центробанка скажется на ипотеке. В этом году Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5%, чего не случалось уже семь лет. Такое решение ЦБ стало результатом растущей инфляции и постепенным восстановлением экономики. О том, как повышение ставки отразится на ипотеке и стоимости квадратных метров, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал

Архитектурного бюро «Студия 44» новости СПб санкт-петербург Тучков Буян


 

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