Специалист объяснил, как повышение ставки Центробанка скажется на ипотеке

Специалист объяснил, как повышение ставки Центробанка скажется на ипотеке
Эксперт рекомендует брать ипотеку сегодня. Фото: Pixabay

В этом году Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5%, чего не случалось уже семь лет. Об этом сообщает «телеканал Санкт-Петербург».

Такое решение ЦБ стало результатом растущей инфляции и постепенным восстановлением экономики. О том, как повышение ставки отразится на ипотеке и стоимости квадратных метров, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал

Специалист в сфере недвижимости Илья Ильюша объяснил, что в данный момент взять ипотеку будет еще выгодно. Ведь повышение ставки пока не отразилось на увеличения процентной ставки по ипотеке у большей части банков.

При этом, жители России находятся все в тех же рыночных условиях, как и несколькими месяцами ранее. Однако, по мнению эксперта, цена на жилье продолжает повышаться. В связи с чем есть смысл брать ипотеку сегодня по старой цене. Потому как понижение стоимости вряд ли произойдет.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Центральный банк собирается ввести «родительский контроль» за счетами подростков.

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