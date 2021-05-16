Центральный банк собирается ввести «родительский контроль» за счетами подростков

Центральный банк собирается ввести «родительский контроль» за счетами подростков
ЦБ хочет ввести "родительский контроль" на счета несовершеннолетних. Фото: pixabay.com 

Данные меры Центрального банка связаны, прежде всего, с тем, что, случается, кредитные организации достаточно свободно объясняют нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. Об этом сообщают «Известия».

Центральный Банк РФ после того, как провел консультацию с Министерством просвещения собирается решить, есть ли смысл дать рекомендации банковским структурам, касающихся обслуживания несовершеннолетних людей.

Так, Общероссийский народный фронт выступил с инициативой ввести «родительский контроль» за деньгами подростков от 14 до 18 лет.

Общественники заявили, что случается, кредитные организации достаточно свободно объясняют нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом для несовершеннолетних открываются банковские счета, хотя свое согласие их родители не давали.

Однако позднее, родители или представители не могут получить сведения об операциях детей. Потому как в банке отказываются предоставлять такие сведения, предупреждая, что это является банковской тайной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что премьер министр России Михаил Мишустин ждет отчета до 17 августа о выплатах семьям со школьниками.

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