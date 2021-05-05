Премьер Михаил Мишустин ждет отчета до 17 августа о выплатах семьям со школьниками

Премьер Михаил Мишустин ждет отчета до 17 августа о выплатах семьям со школьниками
До 17 августа у Мишустина должен быть отчет о выплатах. Фото: pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о решении до 17 августа выплатить по 10 тыс. рублей тем семьям, в которых растут школьники. Об этом сообщается в списке поручений премьера, данных для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Правительство страны обязано уже до 17 августа иметь информацию о выплатах по 10 тыс. руб. тем семьям, в которых растут дети от 6 до 18 лет.

Кроме того, должен быть предоставлен доклад даче финансовой помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

Сообщается, что ответственность за выполнение данный поручений взяли на себя Министерство финансов, Министерство труда, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.

Известно, что 21 апреля в послании Федеральному собранию российский лидер заявил о ряде новых выплат для семей с детьми.

При том и на детей от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях. Им будет начислена выплата в размере 5650 рублей. Также нуждающимся беременным женщинам каждый месяц начнут выплачивать по 6350 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, кто сможет получать две пенсии одновременно.

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