Стало известно, кто сможет получать две пенсии одновременно

Известно, что можно получать две пенсии сразу. Фото: pixabay

Известно, что можно получать две пенсии сразу. Фото: pixabay

В Совете Федерации рассказали о тех категориях людей, кто имеет возможность получать одновременно две пенсии. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова в интервью «Парламентской газетой».

Елена Бибикова объяснила, что право получать две пенсии сразу могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

В данном случае говорится о двух видах выплат — по инвалидности и по старости.

Кроме того, Бибикова отметила, что есть случаи, когда две пенсии (военную и по старости) выплачиваются и бывшим работникам силовых структур.

Сообщается, что это касается тех граждан, которые заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а затем смогли выработать стаж и нужное количество пенсионных баллов.

Тем не менее замглавы социального комитета Совфеда заявила, что в таком случае начисляется лишь страховая часть пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста