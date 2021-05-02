Стало известно, кто сможет получать две пенсии одновременно 

В Совете Федерации рассказали о тех категориях людей, кто имеет возможность получать одновременно две пенсии. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова в интервью «Парламентской газетой».
Елена Бибикова объяснила, что право получать две пенсии сразу могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
В данном случае говорится о двух видах выплат — по инвалидности и по старости.
Кроме того, Бибикова отметила, что есть случаи, когда две пенсии (военную и по старости) выплачиваются и бывшим работникам силовых структур.
Сообщается, что это касается тех граждан, которые заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а затем смогли выработать стаж и нужное количество пенсионных баллов.
Тем не менее замглавы социального комитета Совфеда заявила, что в таком случае начисляется лишь страховая часть пенсии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста