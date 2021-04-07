В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Справоросы хотят вернуть отменённый закон о том, что на пенсию мужчины уходят после 60 лет, а женщины после 55 лет.

Сергей Миронов считает, что пенсионные изменения стали ошибкой. Её необходимо исправить, считает депутат.

Три года назад приняли закон о реформе пенсионной системы. Пенсионный возраст вырос на пять лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пенсия вырастет в следующем году почти на тысячу рублей.