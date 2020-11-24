В России пенсия вырастет в следующем году почти на тысячу рублей

Злоумышленники представились работниками госорганизации. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова
Пенсия станет больше. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Неработающие пенсионеры в следующем году смогут получать больше денег. Сумма выплат пенсии в среднем увеличится на тысячу рублей.

Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает «Парламентская газета».

Отмечается, что в 2021 году страховые пенсии проиндексируют на 6,3%. Это в полтора раза превысит инфляцию. Кроме этого, Елена Бибикова заявила, что таким образом, пенсия увеличится на тысячу рублей.

Также индексация коснется и социальных пенсий. С 1 апреля данные выплаты увеличатся на показатель «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». На данный момент это 2,6%.

Что касается ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий, то для них индексация повысится с 1 февраля.

«Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента», — добавила Елена Бибикова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 рублей.

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