В Веселом поселке невеселый инцидент: мужчины вышли из троллейбуса, подрались и поехали дальше

В Веселом поселке невеселый инцидент: мужчины вышли из троллейбуса, подрались и поехали дальше
В Веселом поселке пассажиры троллейбуса подрались. Фото: pixabay.com

В историческом центре Петербурге случился неприятный инцидент с пассажирами троллейбуса.

В Северной столице в Веселом поселке случилась драка между мужчинами. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

В Веселом Поселке мужчины ехали в общественном транспорте. В какой-то момент они решили выйти из троллейбуса и подраться. Произошло это в связи с тем, что один из них напрочь отказался надеть маску.

На видео кадрах заметно, как из транспорта на остановке буквально вылетает пассажир. Начинается драка. Вокруг собралось большое количество людей. Однако прохожий все-таки сумел разнять возбужденных мужчин и успокоить их.

После этого участники потасовки вернулись в троллейбус и отправились дальше.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге замечание молодым людям обернулось для 36-летнего мужчины ударами по ногам.

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