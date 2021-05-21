США ввели санкции против российских судов и компаний из-за «Северного потока — 2»

США ввели санкции против российских судов и компаний из-за &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США ввели санкции против российский компаний и судов, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Ограничения касаются предприятия Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. Кроме того, под санкции попали 13 судов, в их числе «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

санкции северный поток - 2 США


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США ввели санкции против российских судов и компаний из-за «Северного ...
Фанаты оценили новый клип Little Big
В Петербурге более тысячи человек стали жертвами клещей
В Германии заявили, что борьба за «Северный поток — 2» усилилась
В Петербурге более 5 тыс. человек привились от коронавируса за сутки
Третьяк прокомментировал победу сборной России по хоккею на старте ...
Академик РАН объяснил, почему аллергики более восприимчивы к коронавирусу
Петербуржца достали со дна купчинского пруда