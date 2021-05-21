США ввели санкции против российских судов и компаний из-за «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США ввели санкции против российский компаний и судов, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Ограничения касаются предприятия Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. Кроме того, под санкции попали 13 судов, в их числе «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.