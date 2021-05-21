Суд отправил под арест троих петербуржцев, обвиняемых в мошенничестве

Фрунзенский районный суд отправил под арест трех мужчин, обвиняемых в мошенничестве на 373 тыс. рублей.

Как полагает следствие, обвиняемые действовали по предварительному сговору.

В период со 2 по 8 июня прошлого года злоумышленники, по версии следствия, похитили у пожилой женщины 373 тыс. рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Под предлогом уплаты комиссии в счет возмещения компенсации за ранее уплаченные лекарства, они вынудили пенсионерку перевести им деньги. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГСУ СК РФ по Петербургу сообщает, что заместитель директора психоневрологического интерната обвиняемый в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий предстанет перед судом.