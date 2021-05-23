В Петербурге обещают дождливый понедельник

В понедельник, 24 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале рабочей недели будет ветрено и дождливо.

Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днём потеплеет до 14-16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.