Петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят

Петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят
"Какая молодец, какая полезная кошечка" и "Вау, мне срочно нужен этот кот" пишут в комментариях Instagram. Фото: скрин видео lisaalisa_basilio Instagram

Петербургская кошка прославилась в соцсетях из-за своей необычной любви к наведению порядка дома. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok. В Instagram она набрала 2,5 тыс. подписчиков.

Лиса Алиса очень сильно любит мыть полы. Она сама приносит из ванной тряпку и начинает мыть пол. Если не найдёт тряпку, вымоет футболкой или носком, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«Какая молодец, какая полезная кошечка» и «Вау, мне срочно нужен этот кот» пишут в комментариях Instagram.

Хозяйка кошечки Татьяна говорит, что раньше Лиса Алиса смотрела за тем, как люди моют полы, а потом решила попробовать сама.

Самое интересное то, что мама-кошка учит мытью полов своих котят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Байдены решили завести кошку в Белом доме. Президент США Джо Байден и его жена Джилл планируют завести кошку.

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