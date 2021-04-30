Байдены решили завести кошку в Белом доме

Байдены решили завести кошку в Белом доме
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден и его жена Джилл планируют завести кошку.

Хвостатый питомец присоединится к компании двух собак, которые уже живут в Белом доме.

«Она ждет своего часа», — цитирует Джилл телеканал NBC News.

Жена президента комментируя словам журналиста, что их собаке Мейджору придется теперь уживаться к кошкой, сказала, что это было частью его дрессировки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что немецкая овчарка по кличке Майор официально станет Первой собаки Америки 17 января после церемонии «инДОГурации», сборы от которой пойдут на благотворительность, сообщает Mediate. Мероприятие пройдет до инаугурации самого Байдена, которая состоится 20 января.

джилл байден Джо Байден кошки собаки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Албания зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
В Пулково задержали рейс до Череповца
Бузова подарила кольцо с бриллиантами своему любимому мужчине
Роспотребнадзор призвал россиян привиться от коронавируса на майских праздниках
За сутки вакцинацию от коронавируса прошли более 6 тысяч петербуржцев
Байдены решили завести кошку в Белом доме
В Петербурге суточная госпитализация ковид-пациентов выросла на 9,25%
Петербуржцы смогут привиться от COVID на «Газпром Арене» все ...