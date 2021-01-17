У собаки Байдена будет своя инаугурация

Овчарка Байдена пройдет процедуру «индогурации».

Немецкая овчарка по кличке Майор официально станет Первой собаки Америки 17 января после церемонии «инДОГурации», сборы от которой пойдут на благотворительность, сообщает Mediate. Мероприятие пройдет до инаугурации самого Байдена, которая состоится 20 января.

Пес Джо Байдена станет первой собакой из приюта, которая будет жить в Белом доме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны.