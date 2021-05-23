В Петербурге над Казанским собором расступились облака

В Петербурге над Казанским собором расступились облака
Дождливое воскресенье удивило петербуржцев. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 

Дождливое воскресенье удивило петербуржцев.

Горожане, находившиеся днём в самом центре города сегодня наблюдали, как над куполом Казанского собора расступились тучи. Фото с белым пятном посреди серого неба опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фотография в интернете получила более 1800 лайков, 700 репостов и 99 комментариев. Пользователи по разному оценили картинку. Для кого-то природное явление — божья благодать, а для кого-то постер к фильму про грядущий апокалипсис.

Петербург сегодня в дожде, может выпасть до трети майской нормы осадков. Завтра, по прогнозу погоды также ожидаются дожди плюс к нему добавиться ветер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обещают дождливый понедельник. В понедельник, 24 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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