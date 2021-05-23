На севере Петербурга во время ливня затопило строительный магазин

На севере Петербурга во время ливня затопило строительный магазин
"Хорошо, что всё для ремонта под рукой"- пишут в комментариях. Фото: скрин в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Днём в Петербурге шёл ливень, примерно в это же время потоп произошёл в магазине строительных материалов на Парнасе.

Видео происходящего в торговой точке на проспекте Энгельса, 157 опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сегодня.

На кадрах — льющийся с потолка водопад, брызги которого, разбиваясь о железные балки, ещё сильнее орошали всё вокруг места, где прохудилась крыша.

«Хорошо, что всё для ремонта под рукой»- пишут в комментариях.

Один из вариантов причин произошедшего — дожди, но некоторые комментаторы считают, что это сработала система пожаротушения.

Как сообщили в пресс-службе сети «Петрович», по предварительной версии, протекла крыша, вода попала на две кассы. Произошло короткое замыкание, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

Людям помогли оперативно покинуть магазин. Никто не пострадал. Сейчас завершается устранение последствий. В настоящий момент торговый зал, коммерческий отдел снова открыты для покупателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге над Казанским собором расступились облака.

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