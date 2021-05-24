Ученый объяснил уникальность Охтинского мыса, из-за которого градозащитники спорят с «Газпромом»

Охтинский мыс — уникальная территория для нашего региона. Ученые считают, если территорию застроят, потери будут невосполнимы. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам Санкт-Петербургского форума градозащитников, 24 мая рассказал заместитель директора АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» Петр Сорокин.

По его словам, Охтинский мыс стал главной темой форума, который проходил 20-23 мая. Он отметил: на территории мыса сохранились памятники, по масштабам сопоставимые с крупными комплексами памятников. Здесь сосредоточены объекты, которые связаны с целыми пластами древней российской истории.

«На этом месте произошло пять битв: два штурма Ниеншанца, два штурма Ландскроны, битва, связанные отходом шведских войск от крепости Орешек. Эта земля полита кровью. В нашем регионе эти памятники уникальны, ничего подобного мы наверняка ничего не обнаружим. В случае утраты мы ничем этого не восполним», — заключил Сорокин.

Отметим, что памятники Охтинского мыса оказались под угрозой уничтожения — территорию могут застроить. Проблема заключается в том, что в настоящее время к охранной зоне относится лишь 15% территории. Градозащитники настаивают на том, что защищена должен быть весь участок.