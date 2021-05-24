Бузова рассказала о романтическом свидании с новым поклонником

Бузова рассказала о романтическом свидании с новым поклонником
Бузова отправилась в очередное путешествие. Фото: скриншот instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова наслаждается отдыхом, не скрывая всех своих эмоций. Поклонникам звезды остается только гадать, с кем она отправилась в очередной отпуск и кому посвящает трогательные посты в соцсети.

На днях артистка отправилась в очередное путешествие, о чем рассказала в stories своего Instagram. В ходе встречи Бузова каталась на лошади, летала на вертолете, а завершился день потрясающим ужином в парке.

Подписчики порадовались за телеведущую, однако нашлись и хейтеры, которые раскритиковали ее за отсутствие скромности и наигранность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова разозлилась из-за обвинений в фотошопе фигуры. Она заявила, что никогда не меняет свою фигуру при помощи различных программ.

инстаграм ольга бузова


 

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