В Северной Осетии школьницу госпитализировали из школы перед ОГЭ

У девочки, кажется, были проблемы с сердцем.

В Северной Осетии выясняют обстоятельства смерти девятиклассницы, которая умерла прямо перед государственным экзаменом по русскому языку. Об этом пишет телеканал «360».

Все случилось рано утром в одной из школ. Девочка почувствовала себя плохо, ей вызвали карету скорой помощи. К сожалению, довести до больницы школьницу так и не успели – она скончалась по дороге. Экспертам предстоит выяснить, каковы причины летального исхода.

Журналисты сообщают, что девочке стало хуже прямо во время ОГЭ. У нее, по предварительным данным, были проблемы с сердцем. Школьница могла сильно перенервничать из-за экзамена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно.