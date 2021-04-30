Российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно

Российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно
Фото: pixabay

Минобрнауки РФ разрешило вузам принимать вступительные экзамены дистанционно. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В этом году вузы также смогут дистанционно принимать дополнительные вступительные испытания и рассматривать апелляции.

Если эпидемиологическая ситуация в регионе благоприятная, высшие учебные заведения вправе организовать личный прием документов у поступающих.

Приемная кампания в российские вузы в этом году начнется не позднее 20 июня, а 17 августа издадут приказы о зачислении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в нерабочие дни с 4 по 7 мая ВУЗы могут работать дистанционно.

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