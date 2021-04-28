В нерабочие дни с 4 по 7 мая ВУЗы могут работать дистанционно

В нерабочие дни с 4 по 7 мая ВУЗы могут работать дистанционно
Студенты смогут обучаться и в нерабочие дни в режиме онлайн. Фото: pixabay

У ВУЗов России появилась возможность устроить онлайн-обучение в те дни, когда очное посещение заведений будет приостановлено, с 4 по 7 мая. Об этом сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации.

Официальную бумагу с подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков. В документе прописано, что руководители подведомственных вузов могут проводить занятия и даже устраивать зачеты в период нерабочих дней в дистанционном режиме. Отмечается, что для неподведомственных ВУЗов бумага носит исключительно рекомендательный характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы и учреждения профессионального образования Северной столицы прекратят свою работу с 4 по 7 мая. А воспитанники детских садов смогут посещать учреждение в дежурных группах.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что учащихся школ в Ленинградской области освободили от занятий с 4 по 7 мая.

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